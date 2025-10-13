В новогодние праздники в центре Новосибирска появится пешеходная зона

Ул. Ленина в центральной части Новосибирска во время новогодних праздников вновь станет пешеходной. Движение автотранспорта на ее участках, примыкающих к пл. Ленина, запретят на период с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026-го.

О подготовке городских властей к проведению праздников мэр Максим Кудрявцев рассказал на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 13 октября. По словам главы муниципалитета, монтаж осветительного и иллюминационного оборудования в центре Новосибирска начнется 10 ноября. Оно будет размещено на ул. Ленина, пл. Ленина, в Первомайском и Театральном скверах.

«Эта работа традиционно будет элементом туристической привлекательности города Новосибирска»,— добавил господин Кудрявцев.

Валерий Лавский