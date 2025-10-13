Дело о подготовке покушения на Маргариту Симоньян готовят к рассмотрению в суде

Следственные органы намерены передать в прокуратуру, а затем и в суд дело о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники, это произойдет в ближайший месяц.

За это время в прокуратуре будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело передадут на рассмотрение по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Уточняется, что мера пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по этому делу, продлена до 7 ноября.

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак сообщала ФСБ в июле 2023 года. По версии следствия, к делу причастны члены неонацистской группировки «Параграф 88». Расследование было завершено в июле прошлого года, после чего фигурантам дали время на ознакомление с материалами дела.

Обвиняемыми по нему проходят более десяти человек. Им инкриминируют покушение на убийство группой лиц (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), а также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК). Предполагаемым лидерам группы добавили также обвинения в создании террористической организации или участие в ней, а также разжигание межнациональной розни (ст. 205.5, 282 и 280 УК).

По версии Главного следственного управления СКР, участники группировки занимались нападениями на выходцев из Средней Азии в безлюдных местах, куда их заманивали под предлогом свидания с девушками. Весной 2023 года на них вышли представители СБУ, предложившие за 1,5 млн руб. последить за Маргаритой Симоньян, а потом совершить на нее покушение. Когда молодые люди пришли за авансом и автоматом Калашникова в гаражный кооператив, их задержал спецназ.

Влад Никифоров