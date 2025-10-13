Чиновника в Хабаровском крае приговорили к 10 годам за вывод денег со стройки клиники

Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес приговор сотруднику Службы заказчика Минстроя Хабаровского края» Андрею Скоморохову, при содействии которого были похищены средства на строительстве детской больницы. По информации Генпрокуратуры, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК). Наказание определено в 10 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Также удовлетворен иск прокуратуры края о взыскании в доход государства суммы причиненного ущерба — 52 млн. руб.

Судом установлено, что больничный комплекс на проспекте Победы в Комсомольске-на-Амуре не достроен, в том числе, из-за хищений выделенных на строительство средств. 52 млн руб. были похищены при содействии фигуранта. Контракт на строительство заключался, когда подсудимый находился в должности замначальника по строительству объектов службы заказчика. К подрядным работам КГКУ привлекло компанию, учредителем которой являлся сын осужденного. Тот при пособничестве отца представил к оплате документы с недостоверными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ. Также подрядчик выполнил часть работ с нарушением строительных норм.

Ранее сына чиновника приговорили к шести годам колонии общего режима. Однако он скрылся и с лета 2023 находится в международном розыске.

Вера Овсянникова, Комсомольск-на-Амуре