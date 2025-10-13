«Авангард» и «Сибирь» победили в гостевых матчах чемпионата КХЛ

Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы в очередных матчах регулярного первенства. Они состоялись 12 октября.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Более убедительной победа оказалась у омского «Авангарда». Он в гостях разгромил лидера конференции «Восток» — магнитогорский «Металлург» — со счетом 5:1. У омичей дважды отличился Максим Лажуа, по одной шайбе провели Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарев. В этом матче за «Авангард» дебютировал канадский нападающий Майкл Маклауд.

В свою очередь, «Сибирь» обыграла в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Новосибирцы вели после двух периодов со счетом 2:0 (голы на счету Архипа Неколенко и Владимира Бутузова), но затем упустили преимущество. Дело дошло до серии буллитов, в которой точнее были сибиряки. Итоговый счет — 3:2. В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/2026 «Сибирь» одержала по буллитам уже пять побед.

Валерий Лавский