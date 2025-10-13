Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подросток убил двух человек в Иркутской области

14-летний подросток зарезал двух человек в городе Шелехове. Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Убийства произошли в подъезде одного из многоквартирных домов. Подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей ударил ее ножом. Затем он набросился на женщину, которая вышла на лестничную площадку и попыталась заступиться за девочку. «От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении»,— сообщили в следственном управлении.

Как рассказал иркутский губернатор Игорь Кобзев, подростка задержал мужчина, который выбежал из одной из квартир. По данным главы региона, преступление было совершено на почве ревности.

Валерий Лавский

