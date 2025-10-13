«Молот» уступил «Нефтянику»

В заключительном четвертом матче выездного турне хоккеисты «Молота» уступили в Альметьевске местному «Нефтянику». Пермская команда проиграла со счетом 0:3.

«Игра была равная, я доволен, как команда сегодня играла. Да, начали мы очень хорошо, были хорошие определенные голевые моменты, но сегодня вратарь противника, так скажем, хорошо сыграл. Мы не смогли эти свои голевые моменты использовать. Во втором периоде у нас было два выхода «два в один». Мы не смогли это сделать. Большинство мы не смогли забить, как всегда мы забивали. Ну и это решило исход игры» - заявил после матча Альберт Мальгин, главный тренер «Молота».

Теперь пермский клуб проведет ближайшие игры на своей площадке.