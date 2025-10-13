В Китае готов к коммерческому использованию сверхпроводящий квантовый компьютер

Команда ученых из ведущих в квантовой сфере компаний China Telecom Quantum Group /CTQG/ и QuantumCTek Co., Ltd. (базируются в городе Хэфэй на востоке КНР) довела до уровня готовности к коммерческому использованию сверхпроводящий квантовый компьютер, сообщило агентство «Синьхуа». Устройство является аналогом Zuchongzhi 3.0, использует чипы той же серии. Оно оснащено 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями.

Устройство обрабатывает задачи квантовой выборки случайных цепей со скоростью в квадриллион раз быстрее, чем самый мощный суперкомпьютер в мире. Квантовый компьютер планируется подключить к облачной платформе квантовых вычислений Tianyan, что сделает его доступным для пользователей по всему миру. Платформа была введена в ноябре 2023 года, и насчитывает уже более 37 млн посещений пользователей из более 60 стран, а количество экспериментальных заданий превысило 2 млн.

Прототип Zuchongzhi 3.0 создан в марте этого года в Научно-техническом университете Китая. Помимо увеличения масштаба и мощности удалось добиться рекордной надежности системы — в контролируемой среде точность чтения превышает 99%. Компьютер назван в честь математика и астронома V века нашей эры Цзу Чунчжи, внесшего вклад в вычисление числа Пи и объема сферы.

Эрнест Филипповский