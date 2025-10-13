Средняя цена на растворимый кофе в России превысила 4 тыс. рублей за килограмм

Средняя стоимость растворимого кофе в России в сентябре впервые превысила отметку в 4 тыс. руб. за килограмм. По данным анализа «РИА Новости» данных Росстата, цена достигла 4006 руб. против 3988 руб. в августе.

Рост цен связывают с увеличением мировых цен на кофе. Основными причинами удорожания стал неблагоприятный урожай в Бразилии (основной мировой производитель кофе), введение пошлин США на импорт бразильского кофе, а также наращивание запасов европейскими производителями.

За последний год сорт арабика подорожал примерно в 1,5 раза, а сорт робуста — в 1,4 раза за последние три месяца, добавило агентство. В августе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами.