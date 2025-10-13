Трамп: без атаки США на Иран над мирной сделкой по Газе висела бы «темная туча»
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не проведенная ранее американская военная операция против Ирана, то над мирной сделкой по Газе «висела бы темная туча» из-за того, что у Тегерана «было бы ядерное оружие».
«И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах»,— сказал господин Трамп.
В июне Дональд Трамп объявил об успешной атаки военнослужащих США по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам президента Соединенных Штатов, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены.
10 октября ЦАХАЛ объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня (с 12:00 мск) и завершении отвода израильских войск.