Самолет упал в районе автомагистрали в американском Техасе

Самолет разбился недалеко от частного аэропорта Хикс к северу от города Форт-Уэрт в американском штате Техас, сообщает телеканал Fox 4. По информации пожарной службы, два человека были найдены мертвыми.

На месте падения загорелись несколько грузовиков. Точное количество горящих машин неизвестно, добавил телеканал. В результате столкновения возникли небольшие возгорания травы, но пожарные уже их локализовали.

Точное количество пассажиров на упавшем самолете неизвестно.

