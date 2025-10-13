Число ограничивших работу аэропортов России выросло до четырех

Аэропорты Краснодара и Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее идентичные меры ввели в воздушных гаванях Волгограда и Геленджика.

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. В ночь на 13 октября об атаках сообщил губернатор Ярославской области Юрий Слюсарь, где два человека были ранены в результате падения дрона на частный дом, и глава Крыма Сергей Аксенов — в Феодосии после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.