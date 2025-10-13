Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Два жителя Белой Калитвы в Ростовской области получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По информации губернатора, около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу. В результате начался пожар. Пострадавшие получили осколочные ранения.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки 37 БПЛА в период с 20:15 по 23:00 мск 12 октября. Больше всего дронов было сбито над Крымом (17) и над акваторией Черного моря (15). Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на нефтебазе в Феодосии в результате атаки дронов.