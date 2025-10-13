Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования за дизайн банкноты 500 рублей

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев поздравил жителей республики с отменой Центробанком голосования за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Он назвал это «победой», а голосование — необъективным.

Центробанк отменил голосование, сославшись на попытки накрутки голосов «за некоторые объекты». Регулятор пообещал провести новое голосование, исключив «возможность недобросовестных действий», но сохранив те же варианты.

На момент остановки голосования лидировала гора Эльбрус (1,26 млн голосов). Вторым вариантом был комплекс «Грозный-Сити» (1,073 млн голосов). Власти Чечни активно призывали граждан голосовать за «Грозный-Сити».