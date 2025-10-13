«Парад звезд 80-х», концерт «Зверей» и Стаса Михайлова

В Ярославле на неделе с 13 по 19 октября состоятся выступления групп «Звери» и «Калинов Мост», Стаса Михайлова, а также пройдет «Парад звезд 80-х». На театральных площадках покажут спектакли «Мастер и Маргарита», «Самая-самая», «Танцуй со мной» с участием приезжих известных актеров, а также продолжатся показы постановок в рамках Волковского фестиваля. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

14 октября в Ярославской филармонии пройдет концерт «Шерлок Холмс. Собака Баскервилей» с Камерным оркестром Antonio-orchestra. «Молодые и талантливые музыканты подарят уникальное сочетание классики и детективной интриги автора Артура Конан Дойла. Отрывки из повести оживут в исполнении актера театра и кино Антона Алипова»,— обещают организаторы. Стоимость билетов — от 300 руб., начало в 18:30.

15 октября в ДК им. Добрынина пройдет «Парад звезд 80-х». В концерте примут участие Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы, «Веселые ребята» и группы «Аракс» Сергей Беликов, солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х Евгений Войнов и экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича Михаил Долотов. Прозвучат такие хиты как «Все, что в жизни есть у меня», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива». Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб., начало в 19:00.

16 октября в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт группы «Звери». Артисты выступят со специальной акустической программой, в которой представят хиты в новом звучании. Стоимость билетов — от 4 тыс. руб., начало в 19:00.

17 октября в «Китайском летчике Джао Да» выступит рок-группа «Калинов Мост», основанная в 1986 году. На концерте прозвучат главные хиты. Стоимость билетов – от 2,4 тыс. руб., начало в 20:00.

17 октября в КЗЦ «Миллениум» Государственный академический Омский русский народный хор выступит с концертной программой «Ермак. Легенда Сибири». Это «фильм-концерт-спектакль» в двух частях, о крепости воли народа, силе духа, великих победах. В уникальных аранжировках прозвучат подлинные календарно-обрядовые, хороводные, плясовые сибирские песни, собранные в Омской области, на Алтае и в других регионах Сибири. Зрители увидят традиционные русские пляски и современную авторскую хореографию. Билеты — от 300 руб., начало в 19:00.

19 октября в КЗЦ «Миллениум» с большим юбилейным концертом выступит Стас Михайлов. Зрителей ждут хиты, а также уже успевшие полюбиться новые песни. Стоимость билетов — от 6,5 тыс. руб., начало в 18:00.

Спектакли

13 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Самая-самая» по одноименной пьесе французского драматурга Франсуазы Дорен. В главной роли — народная артистка РФ Ирина Алферова. «Это спектакль о любви, о том, что каждый из нас для кого-то всегда “самый-самый”. Роксана и Матье — неожиданно встречаются в парижском метро и, глядя друг другу в глаза, понимают, что все их совместное прошлое — редкая история любви»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Современный театр антрепризы. Режиссер — Игорь Бочкин. Стоимость билетов — от 1,4 тыс. руб., начало в 19:00.

14 октября в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Танцуй со мной». Главная героиня постановки решает записаться в танцевальный клуб, где ей в пару ставят также неопытного танцора. Между ними появляется симпатия, однако уже после первого занятия мужчина таинственным образом исчезает. Теперь героиня пьесы стоит у его двери с апельсинами, чтобы выяснить, что произошло на этом танцевальном занятии. Главные роли сыграют Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

15 октября в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Мастер и Маргарита» с Сергеем Астаховым в роли Воланда. Также в спектакле играют Наталья Гончарова, Владимир Бегма, Антон Наулов, Илья Лисицин, Мария Гуськова, Вадим Гайдуковский. Стоимость билетов — от 1,1 тыс. руб., начало в 19:00.

18 октября в областном Доме актера состоится показ документального спектакля «До свидания, девочки!», поставленного по мемуарам Ильи Рабиновича. В основе постановки — документальные истории молодых девушек, вчерашних школьниц и однополчанок автора, родившихся в Ярославской области. В постановке задействованы артисты Волковского театра. Стоимость билетов — от 800 руб., начало в 18:00.

19 октября в ДК им. Добрынина покажут театрализованное спортивное шоу «Русские забавы». Это путешествие в атмосферу народных ярмарок и обрядов. На глазах у зрителей развернется грандиозное представление: эффектные акробатические номера, лазерное шоу и полет Бабы Яги, ростовой медведь, интерактив и неожиданные комические сцены. В спектакле участвуют актеры Волковского театра (Илья Варанкин, Никита Ерохин, Семен Сальников), спортсмены и артисты шоу-балета. Стоимость билетов — от 800 руб., начало в 13:00 и 18:30.

Выставки и встречи

В Городском выставочном зале им. Николая Нужина открылась выставка ярославского фотохудожника Дмитрия Бахтина «Пять вечеров в фотомастерской». В экспозиции представлены пейзажи, образы и портреты, натюрморты с цветами и фруктами, всего более 60 работ. Входной билет — 100-200 руб. На 18 и 19 октября запланированы встречи с Дмитрием Бахтиным в 16 часов, стоимость — 300 руб.

15 октября стартует акция областной библиотеки имени Н.А. Некрасова «Некрасовка. Новая страница 25/26». Среди главных событий — встреча с писательницей Татьяной Устиновой (17 октября, 18:00, областная библиотека) и эксклюзивный показ короткометражного фильма «Сапоги» с участием съемочной группы (20 октября, 19:00). Акция пройдет на нескольких площадках.

19 октября в областном Доме актера пройдет музыкально-поэтический вечер «Приходи на меня посмотреть...». Пронзительные романсы и стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой исполнит артистка московской эстрады Юлия Борисевич. За музыкальное сопровождение отвечает пианистка Илона Далецкая. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 18:00.

В Музее зарубежного искусства последнюю неделю работает выставка из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина «Московские коллекционеры». На ней можно увидеть живопись и скульптуру Огюста Родена, Поля Синьяка, Камиля Коро, Жана Пюи, Камиллы Клодель и других европейских художников. Стоимость — 400 руб.

Кино

В кинотеатрах вышла спортивная драма «Первый на Олимпе». Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него не было сил жить. Но после встречи с тренерами у него открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и другие.

Волковский фестиваль

В Ярославле продолжается XXV Международный Волковский фестиваль. 14 октября в Волковском театре состоится спектакль «Чайка с продолжением» режиссера Константина Богомолова, созданный на основе произведения Антона Чехова.

15 октября на сцене областного Дома актера покажут спектакль на кыргызском языке с переводом на русский «Белый пароход» о жизни ребенка с дедушкой в горах.

16 октября состоятся сразу два спектакля. Постановка «Слава» на основной сцене театра расскажет историю о том, как два лучших друга, инженеры-летчики, сталкиваются с непростой ситуацией: одному из них предстоит взорвать лавину, чтобы спасти городок, на который она надвигается, от гибели. Спасти людей можно только рискуя собственной жизнью. Один из них хочет отказаться от задания, а другой, наоборот, проявить героизм и получить славу.

В этот же день на камерной сцене театра покажут спектакль «Васса Железнова» Волгоградского молодежного театра о разрушении большой семьи и их ценностей. Эта же постановка состоится и 17 октября в театре.

18 октября на основной сцене Волковского театра Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль «Амадей». В основе — история Моцарта и Сальери. Еще один показ спектакля состоится 19 октября.

18 октября в КЗЦ «Миллениум» калужский Инновационный театр балета ИКЦ покажет романтическую комедию с размышлениями на тему судьбы, рассказанную языком современного танца, — «Метель».

19 октября на камерной сцене Волковского театра Ведогонь-театр из Зеленограда представит спектакль «Чем люди живы». В основу постановки лег одноименный рассказ Льва Толстого из цикла «народных рассказов», где писатель обращается к жанру притчи.

События в регионе

В селе Никульское в музее «Космос» 18 октября в 15:00 состоится экскурсия по экспозиции, посвященной судьбе Валентины Терешковой, первой в мире женщине-космонавту. Вместе с гидом гости проследят эволюцию скафандров и ракетных двигателей, познакомятся с достижениями страны в освоении космоса, заглянут в кабину космического корабля «Восток», побывавшего на орбите Земли, рассмотрят костюмы первых космонавтов, а также образцы космической пищи и макеты ракетной техники. Стоимость билетов — 300 руб.