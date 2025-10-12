Трамп предложил вузам США заключить сделку для предотвращения дискриминации

Президент США Дональд Трамп предложил американским университетам заключить соглашение с федеральным правительством для защиты гражданских прав студентов и преподавателей, а также прекращения дискриминации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, высшее образование в США «сбилось с пути» и теперь «развращает молодежь социалистической и антиамериканской идеологией», которая становится причиной дискриминации в вузах.

«Те учреждения, которые хотят как можно скорее вернуться к поиску истины и успеха, приглашаются к заключению соглашения с федеральным правительством... Эти учреждения согласятся соблюдать федеральное законодательство и защищать гражданские права всех студентов, преподавателей и сотрудников на кампусах»,— написал он.

Он также пригрозил усилением давления на университеты, которые откажутся от соглашения. «Великие институты нашей страны снова будут отдавать приоритет заслугам и упорному труду перед “групповой идентичностью”, что приведет к новым исследованиям и возможностям»,— написал президент США.