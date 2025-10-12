Саратовская область стала лидером ПФО по сбору зерна

В Саратовской области собрали 5 млн т зерна. Аграрии перевыполнили годовой план, сообщил 12 октября в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Лидерами назвали три района. В Калининском районе собрали 343,9 тыс. т. Аграрии Екатериновского района отчитались о получении 297,2 тыс. т зерна. Третье место у Пугачевского района — 296,9 тыс. т.

Господин Бусаргин сообщил, что по валовому сбору зерна Саратовская область стала первой в ПФО. Глава региона поблагодарил аграриев за такой результат. Напомним, эксперты ожидают, что в этом году в ПФО суммарно соберут 21,8 млн т зерна, что превысит показатели прошлого урожайного года.

Дарья Васенина