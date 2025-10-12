Трамп призвал расследовать его «украинский» импичмент

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка импичмента против него из-за обвинений в давлении на украинское руководство сравнима по масштабу с Уотергейтским скандалом. Он призвал Конгресс расследовать инцидент.

«Импичмент по "украинскому делу" (в отношении меня!) был куда более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что необходимые органы, включая конгресс, расследуют это»,- написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент назвал сенатора-демократа Адама Шиффа «нечестным и коррумпированным» и обвинил его в нарушении многих законов.

В 2019 году демократы, имевшие большинство в Палате представителей, инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа. В 2020 году, когда дело перешло в Сенат, его оправдали благодаря республиканскому большинству. Председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф был одним из инициаторов процедуры импичмента. В 2021 году демократы предприняли вторую, также безуспешную попытку объявить господину Трампу импичмент.