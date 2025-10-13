Магазин без перехода

Арбитражный суд Татарстана указал на целый ряд расходящихся с требованиями закона аргументов регионального Минстроя, решение которого успешно оспорила предприниматель Гульнара Батталова из села Сарманово. Комиссия ведомства отказала ей в предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования ее земельного участка, несмотря на положительные решения публичных слушаний и местного исполкома. По мнению экспертов, проблема административного произвола в сфере земельных отношений и градостроительства является системной для российской правоприменительной практики. При этом предприниматель может попытаться взыскать понесенные из-за столь длительных проволочек убытки от действий чиновников Минстроя с государства в лице Республики Татарстан.

Татарстанский арбитраж признал незаконным отказ регионального Минстроя в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и обязал ведомство устранить допущенные нарушения прав и законных интересов предпринимателя, а также взыскал с ответчика госпошлину. В пресс-службе ведомства, которое проигнорировало результаты публичных слушаний и потребовало от предпринимателя предоставить проект будущего магазина и обустроить пешеходный переход к нему, сообщили Ъ о том, что на решение арбитража подана апелляционная жалоба. Вопрос о статистике решений комиссии в Минстрое оставили без ответа.

Как следует из материалов суда, земельный участок в зоне ИЖС села Сарманово госпожа Батталова купила в 2019 году, а в 2025 году инициировала процедуру получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка — с личного подсобного хозяйства на «Магазины». Согласно материалам дела, 20 февраля она через портал «Госуслуги Республики Татарстан» обратилась в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Постановлением главы Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 21 марта были назначены публичные слушания которые были признаны состоявшимися; предложений и замечаний от участников общественных обсуждений не поступило. По итогам слушаний исполком Сармановского района Республики Татарстан выдал заключение, согласно которому предоставление разрешения признали целесообразным.

Однако 14 апреля комиссия Минстроя отказала предпринимателю в предоставлении разрешения. В качестве обоснований отказа указано, что не предоставлена концепция застройки (объемно-планировочные решения) рассматриваемого земельного участка. В ходе заседания комиссии орган местного самоуправления указал на необходимость согласования архитектурных решений внешнего облика планируемого объекта капитального строительства (эскизные решения).

Кроме того, предпринимателю рекомендовали представить предложения по организации пешеходного перехода с целью обеспечения безопасного пересечения проезжей части дороги пешеходами.

Требование комиссия обосновала тем, что участок находится рядом с образовательными учреждениями. Наконец, Минстрой также указал, что часть участка располагается в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, и в границах охранной зоны газораспределительного газопровода.

Впрочем, в своем определении арбитражный суд Татарстана разбил доводы Минстроя, встав на сторону предпринимателя.

Решение об отказе в предоставлении такого решения должно быть мотивировано с учетом публичных слушаний и рекомендаций комиссии в соответствии с требованиями частей 8, 9 статьи 39 ГрК РФ. Вместе с тем, отказывая в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины», ответчик свой отказ, принятый вопреки результатам публичных слушаний и соответствующему заключению, не мотивировал какими-либо объективными обстоятельствами, препятствующими выдаче такого разрешения, говорится в решении суда.

Суд счел, что указание в качестве обоснований отказа на то, что в комиссию не предоставлена концепция застройки (объемно-планировочные решения) для определения соответствия планируемого к строительству объекта требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологических и иных норм и правил, и необходимость согласования архитектурных решений внешнего облика планируемого объекта (эскизные решения) тоже не соответствует законодательству.

Данные документы предоставляются при принятии решения о строительстве объекта и получении разрешения на строительство, тогда как заявитель не представлял какие-либо документы, подтверждающие факт планирования объекта капитального строительства, а лишь инициировал процедуру получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Рекомендация представить предложения по организации пешеходного перехода в определении суда прямо названа противоречащей действующему законодательству. Что касается охранных зон, суд указал на то, что их наличие не является препятствием для использования участка.

По мнению экспертов, проблема административного произвола в сфере земельных отношений и градостроительства является системной для российской правоприменительной практики. «Анализ судебной статистики и опыт правозащитных организаций указывают на то, что конфликты между правообладателями земельных участков и органами власти по вопросам изменения видов разрешенного использования, получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию составляют значительную долю административных споров в арбитражных судах», — говорит Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions.

Процесс возмещения убытков в результате таких действий должен происходить в соответствии с гражданским законодательством. «По статье 16 ГК РФ, убытки, причиненные в результате незаконных действий (бездействия) госорганов или должностных лиц, подлежат возмещению со стороны государства, а в данном случае — со стороны местных властей. То есть здесь ответственность несет Республика Татарстан через соответствующее ведомство», — отмечает эксперт.

Для взыскания реальных убытков предпринимателю необходимо будет подать отдельный иск о возмещении убытков, документально подтвердив их размер. К таким убыткам могут относиться: упущенная выгода от невозможности ведения торговой деятельности в течение восьми месяцев; расходы на аренду альтернативных помещений (если таковые имелись); проценты по кредитам, взятым под реализацию проекта; расходы на юридическое сопровождение дела; инфляционные потери и другие документально подтвержденные расходы.

«Однако практика взыскания убытков с публичных органов выглядит неоднозначной, — предупреждает Анна Барабаш. — Суды требуют строгого документального подтверждения как факта причинения убытков, так и их размера, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями органа власти и возникшими убытками. Особенно сложно доказывается упущенная выгода, поскольку необходимо продемонстрировать реальную возможность получения дохода при отсутствии незаконного препятствия. В данном случае предпринимателю потребуется предоставить бизнес-план, расчеты предполагаемой выручки, примеры работы аналогичных объектов в данной местности, договоры с поставщиками и другие доказательства».

Минстрой Татарстана 1 октября направил апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. В настоящий момент документ оставлен без движения из-за того жалобу подали с нарушениями.

По мнению госпожи Барабаш, суды исторически склонны придерживаться позиции солидарности с властями, однако в последние годы заметны подвижки и в сторону усиления защиты прав предпринимателей и собственников. В частности, суды стали критичнее оценивать обоснованность решений административных органов и более последовательно применять принцип формальной определенности и соразмерности ограничений прав.

