Одна женщина погибла в результате удара ВСУ по автомобилю в Курской области

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в машине было четыре человека. Одна женщина погибла. Трое других пассажиров не пострадали.

«К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Эта боль никогда не утихнет»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей Курской области воздержаться от поездок в приграничье. Он отметил, что атаки со стороны Украины не прекращаются, и находиться в таких районах все еще опасно.