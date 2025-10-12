В Саратове снова ищут строителя очистных сооружений в Глебучевом овраге

Комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова повторно объявил о поиске подрядчика для строительства очистных сооружений на ливневом коллекторе в расположенном в Саратове Глебучевом овраге. Извещение разместили в ЕИС «Госзакупки». Предыдущий тендер объявили 23 сентября, но закупку отменили для корректировки объемов и видов работ.

Максимальная стоимость контракта — 1,051 млрд руб. (в прошлый раз было 1,049 млрд руб.). Согласно проекту договора, минимум 30% от суммы обязаны будут освоить субподрядчики из числа МСП. Заявки от желающих получить договор принимают до 27 октября.

Победителя конкурса выберут 29 октября, а объявят — 30-го. Подрядчику нужно будет приступить к работам с 19 января 2026 года. Построить очистные сооружения должны до 9 ноября 2026 года.

Коллектор, через который проходит большая часть стоков Саратова, построили в Глебучевом овраге в 1981 году. Объект ни разу не обновляли. Первый проект модернизации подготовили в 2019 году. В 2023 году посетившая Саратов вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила со ссылкой на специалистов, что в тогдашнем состоянии коллектор проработал бы максимум пять лет.

Первый проект обновления коллектора подготовили в 2019 году. Но оказалось, что тогда ещё не было городской схемы водоснабжения, при разработке использовали данные 20-летней давности. Документацию обновили.

В 2024 году правительство РФ выделило на строительство 1,6 млрд руб. Новые проект подготовило АО «Дар/Водгео». В документации указано, что очистные сооружения займут большую часть Глебучего оврага и будут выходить к Волге в районе моста Саратов—Энгельс. Помимо прочего, комплекс включает снегоплавильный пункт с пропускной способностью 200 куб. м в ч., для ливневых стоков показатель должен составить 3,6 тыс. л в секунду.

Контракт на строительство стоимостью 2,06 млрд руб. заключили с московским ООО «ГК „Монолиттехно“». Договор расторгли по согласию сторон — проект снова требовал правок. В итоге полную стоимость строительства оценивают на данный момент в 2,85 млрд руб.

К подготовительным работам стоимостью 671,4 млн руб. приступило в марте 2025 года саратовское ООО «Поволжьестройинвест». Организации нужно вырубить в овраге деревья, вывезти мусор, подготовить подпорную стенку площадки коллектора и установить сваи. Изначально контракт должны были исполнить до 16 октября, но срок продлили до 28 ноября. Согласно карточке подряда на портале «Госзакупки», на данный момент подрядчик исполнил работы на 231,5 млн руб. при том, что заказчик оплатил 359,1 млн руб.

ООО «Поволжьестройинвест» зарегистрировано в июле 2012 года. Организация принадлежит Анастасии Черабаевой, гендиректор — Олег Черабаев. Уставный капитал компании превышает 10 млн руб. По данным Rusprofile, выручка «Поволжьестройинвеста» составила в 2024 году 1 млрд руб. (+4% год к году), прибыль — 14 млн руб. (-50%). Сейчас в арбитражных судах рассматривают 27 исков к обществу на общую сумму 596 млн руб.

Дарья Васенина