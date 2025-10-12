Президент Палестины и эмир Катара приедут в Египет на саммит по Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани приедут на саммит по мирному урегулированию в секторе Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид. Саммит пройдет в Египте, в Шарм-эш-Шейхе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: пресс-служба президента РФ

«Высокопоставленный палестинский чиновник сообщил мне, что президент Палестины Махмуд Аббас, как ожидается, посетит мирную конференцию Трампа в Шарм-эль-Шейхе»,— написал господин Равид в соцсети Х.

По данным AFP, на саммит были также приглашены представители Ирана. Тегеран подтвердил, что получил официальное приглашение от Каира, не уточнив при этом, будут ли официальные лица страны там присутствовать.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября палестинское движение «Хамас» должно вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В этот же день в Египте состоится саммит по прекращению войны в Газе. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент США Дональд Трамп. Израиль и «Хамас» заявляли, что на саммите присутствовать не будут.