Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области в ДТП погиб водитель мопеда

В аварии с легковым автомобилем в Борисоглебском округе Ярославской области погиб водитель мопеда. ДТП произошло 12 октября в 15:25 в районе деревни Варусово. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель, управляя мопедом Delta, совершил столкновение с автомобилем Opel, движущимся по главной дороге»,— сообщили в Госавтоинспекции.

68-летний водитель мопеда погиб на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова

Новости компаний Все