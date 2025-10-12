Пензенский фонд капремонта закупает проекты и ремонт инженерных сетей

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области объявил о поиске подрядчиков на составление проектов и проведение капремонта в Пензе. Извещения опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Заявки на проведение работ на Лобачевского, 14 и Краснова, 27 принимают до 20 октября, на следующий день планируют рассмотреть заявки и объявить итоги 24 числа. За капремонт по первому адресу предлагают до 1,52 млн руб., по второму — 2,814 млн руб. Подрядчикам предстоит провести сами работы, а затем — строительный контроль. На Краснова также хотят разработку проекта и другой документации.

В течение 70 дней с момента подписания подрядчику предстоит заменить на Краснова систему электроснабжения. На Лобачевского в тот же срок должны обновить системы водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения.

Максимум за 44,39 тыс. руб. фонд капремонта готов заказать обследование дома площадью 10 тыс. кв. м на Циолковского, 16. Там хотят заменить системы электро- и теплоснабжения. До 54,38 тыс. руб. предлагают за описание дефектов инженерных сетей дома на Лесозащитной, 22 (5 тыс. кв. м). В обоих случаях работы нужно выполнить за 14 дней.

Дарья Васенина