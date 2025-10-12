Дороги Пензы проверят за 3,7 миллиона рублей

Управление ЖКХ администрации Пензы ищет подрядчика для оценки состояния улично-дорожной сети города. Информацию опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Максимальная цена контракта — 3,7 млн руб. Заявки от желающих получить контракт принимают до 14 октября. Победителя конкурса выберут 21 октября.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит изучить состояние 839 участков дорог общей протяженностью 540 км. Исследование подразумевает проверку соответствия требованиям ряда параметров, среди которых: длина и ширина проезжей части, ровность и прочность полотна, протяженность подъемов и спусков, высота насыпи, пропускная способность дороги, средняя скорость машин и их среднегодовое количество, воздействие дороги на экологию, наличие водоотвода и т. д. Также необходимо будет собрать исходные данные: титул, материалы, из которых выполнено полотно, сведения о ремонтах, проектно-сметную документацию и т. п.

Выполнить работы предстоит с момента заключения контракта до 31 декабря 2025 года. В случае, если подрядчик не успеет закончить, договор продлят на необходимый срок. В проекте контракта указано, что за каждый день просрочки будут начислять пени «в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных».

