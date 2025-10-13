Платформы пересчитали по головам

В России с использованием цифровых платформ регулярно или эпизодически работают от 2 млн до 5 млн человек, следует из новых данных экспертов Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Чаще всего в таком формате трудятся мигранты средних лет, занятые в торговле, а не на транспорте, как обычно предполагают. В то же время платформенная занятость чаще бывает неформальной, что косвенно свидетельствует о ее более низкой привлекательности для работников.

Число платформенных работников в РФ составляет от 2 млн до 5 млн человек, или от 2% до 8% занятых, следует из новой работы «Цифровые формы занятости на российском рынке труда. Часть 2. Платформенная занятость» экспертов Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинченко. В основе работы — данные Выборочного обследования рабочей силы (ОРС) Росстата. С 2022 года в анкеты ОРС Росстата стал включаться новый вопрос, посвященный платформенной занятости, в формулировке: «Использовали ли вы для поиска клиентов, выполнения заказов сайты или приложения на прошлой неделе ("Яндекс Такси", "Авито", "Профи.ру" и т. п.)?» Респонденты, давшие на него положительный ответ, классифицированы как платформенно занятые, при этом к ним относятся как те, кто работает так регулярно, так и те, для кого платформенная занятость выступает эпизодической подработкой. Отметим, что такие оценки — и широта их диапазона — характерны и для остальных стран мира. Так, по модельным оценкам экспертов Всемирного банка, в 2021 году в мире насчитывалось в зависимости от используемой методологии от 52 млн до 435 млн платформенных работников, что составляло соответственно от 1,5% до 12% глобальной рабочей силы.

Как отмечают авторы работы, подавляющее большинство таких работников трудятся на тех же условиях, что и «обычные» (неплатформенные) работники, несмотря на существование мифов о том, что основу платформенной занятости составляет прекарная (негарантированная и нестабильная) работа. Из всех платформенных работников 70–75% заняты стационарно либо на предприятиях (с фиксированным рабочим местом), либо в собственном или арендованном нежилом помещении. У себя дома ведут деятельность 10%, в помещениях заказчика или работодателя — 5–6%, на рабочих местах, куда они были направлены клиентом или заказчиком,— 4–5%. Только 7–10% работают на транспортных средствах или на улице без фиксированного места.

Чаще всего тем не менее платформенная занятость связана с работой не по найму и с деформализацией трудовой деятельности. Так, среди занятых на некорпорированных (некрупных и не входящих в более масштабные структуры) предприятиях уровень платформенной занятости достигает 35%, среди занятых у индивидуальных предпринимателей/физических лиц — около 8%, а среди занятых на корпорированных предприятиях не дотягивает даже до 2%. Существенную долю платформенных работников — около 40% — составляют люди 30–39 лет с вузовским дипломом; мужчин среди платформенных работников 58%, женщин — 42%, городских жителей — 82%, сельских — только 18%, что объяснимо разными уровнями цифровизации. Доля трудовых мигрантов среди таких трудящихся примерно в два раза превышает их долю среди всех занятых — 1,1%.

Среди отраслей наибольший вклад в платформенную занятость вносят торговля и транспорт (около 20%), что соответствует ожиданиям, а также прочие услуги — свыше 13%. Обращают на себя внимание достаточно существенные доли обрабатывающей промышленности — свыше 7% — и строительства, где платформенных работников около 10%. Вместе с тем в таких секторах, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, электроэнергетика и водоснабжение, платформенная занятость почти не используется.

Как отмечают авторы работы, хотя данные Росстата о платформенной занятости собираются уже некоторое время, динамика роста или падение числа таких работников плохо коррелируют с другими событиями рынка труда, кроме наиболее масштабных. Среди иллюстраций последнего: платформенная занятость выросла за время пандемии коронавируса и значительно снизилась после нее на фоне дефицита рабочих рук и готовности компаний брать людей в штат.

