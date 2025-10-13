Утильсбор попытались остановить митингом

В субботу, 11 октября, во Владивостоке прошел митинг против запланированного властями повышения ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили. По словам организаторов, на него пришли около 400 человек. Участники митинга держали плакаты «Машина не ипотека, а средство передвижения», «Им "Мерседесы", а нам "Жигули"», «Сначала дороги, потом сборы» и другие (см. фото).

Напомним, что утилизационный сбор — это пошлина, которая должна покрыть расходы на переработку автомобиля. Ранее Минпромторг предложил рассчитывать сумму утильсбора исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. Дилеры прогнозируют, что цена на некоторые популярные модели иномарок вырастет на 2 млн руб.

«Мы прекрасно понимаем, что происходит: за наш с вами счет, за счет простых людей хотят решить бюджетные проблемы»,— заявил организатор протестной акции, депутат заксобрания Приморья Александр Сустов (в конце 2024 года исключен из КПРФ). «Просто считается, что у автомобилистов есть свободные деньги, которые государство в сложный для себя момент может из кармана выдернуть»,— поддержал его бывший краевой парламентарий Геннадий Шульга. Он добавил, что не знает никого, кто действительно утилизировал бы машину: «Старые машины отвозим на авторазборку или сдаем на металлолом. Отсюда возникает вопрос: за что мы платим?»

Участники митинга направили в правительство РФ резолюцию с требованием «отменить планируемое повышение ставок утилизационного сбора», «пересмотреть налоговую и таможенную политику с целью снижения стоимости ввоза автомобилей» и «развивать свой автопром не за счет простых граждан, а с помощью здоровой конкуренции».

Алексей Чернышев