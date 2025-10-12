Вооруженные силы РФ заняли южную часть Молодецкого в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль южную часть поселка Молодецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он также рассказал о «тяжелых боях» в южной части города Красноармейск (украинское название — Покровск).

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села. <...> На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах»,— сказал господин Пушилин в опубликованном видео.

По словам господина Пушилина, ВС России практически окружили населенный пункт Родинское в республике. Ему также поступают сообщения о начале городских боев в Северске. Российские войска продолжают наступать и «ломать» оборону ВСУ на стыке ДНР с Днепропетровской областью.