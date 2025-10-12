Теперь растрачиваться поздно

Как стало известно “Ъ”, арестованному Дорогомиловским райсудом Москвы бывшему главе логистической компании FESCO Александру Исуринсу (Исурин) вменяется в вину хищение 6,5 млн руб. в бытность президентом ПАО «Трансконтейнер», крупнейшего оператора железнодорожных контейнерных перевозок. Сам фигурант вину категорически отрицает, а защита добивается его освобождения, утверждая, что в инкриминируемом ему преступлении нет никакой корысти.

Господин Исуринс был задержан 8 октября сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, которое изначально возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч 4 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное на особо крупную растрату (ч. 4. ст. 160 УК РФ).

Следствие полагает, что бизнесмен причастен к хищению 6 млн 527 тыс. руб., которое было совершено в 2022 году, когда «Трансконтейнер» дважды оплатил услуги двум разным компаниям за фрахтование судна для осуществления контейнерных перевозок в порту Восточный Приморского края. Один из денежных переводов следствие сочло излишним.

Александр Исурин родился в 1976 году в Риге. В 1998-м окончил школу одной из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk в Копенгагене по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками», в 2001-м — экономический факультет Балтийского русского института в Риге («управление предприятием»). Карьеру начал в латвийском представительстве Maersk. С 2001 года работал на конкурента Maersk — компанию Mediterranean Shipping Company. В 2005-м возглавил ее представительство в РФ и странах Центральной Азии, после чего переехал Санкт-Петербург. В 2014 году вошел в правление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; главный актив группы FESCO, одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в РФ) и переехал в Москву. Через два года вошел в совет директоров ДВМП, стал председателем правления и президентом FESCO. В 2020–2022 годах — президент ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева). В феврале 2025 года назначен первым заместителем гендиректора частной логистической компании «Логопер» (входит в группу «Фининвест» бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе). Имеет степень MBA Шведской школы экономики. Женат, двое детей.

В ходе избрания господину Исуринсу 10 октября Дорогомиловским райсудом Москвы меры пресечения защита предлагала в качестве альтернативы заключения под стражу домашний арест в арендованной в столице квартире или залог на сумму 7 млн руб., который за него готовы были внести сами адвокаты. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, сделавшего упор на то, что имеющий гражданства России и Латвии бизнесмен может скрыться за границу.

Защита намерена обжаловать арест предпринимателя.

Как сообщила “Ъ” адвокат господина Исуринса Дарья Константинова, ее подзащитный не признал вину в растрате.

«В данном деле мы сталкиваемся с типичной подменой понятий, когда системные процессы в крупной компании пытаются свести к личной ответственности одного руководителя»,— заявила “Ъ” адвокат. Она отметила, что в ПАО «Трансконтейнер» платежи проходят многоступенчатую процедуру согласований и внутреннего контроля, а инкриминируемая сумма по масштабам деятельности компании представляет собой обычный текущий платеж. Такие операции относятся к компетенции профильных служб и не входят в круг управленческих решений уровня директора.

«Следствие проигнорировало гражданско-правовой характер отношений и не установило ни корыстной цели, ни факта присвоения средств»,— сказала защитник. Она считает, что «обвинение в отношении Исуринса построено на предположениях и не подтверждено ни одним объективным доказательством».

