Центробанк обнулил голоса за 500 рублей

В воскресенье, 12 октября, Банк России отменил голосование по выбору дизайна новой банкноты в 500 рублей. «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования»,— сообщил регулятор.

Напомним, голосование стартовало 1 октября на сайте Банка России. По традиции, на банкноте должны быть изображены достопримечательности одного из федеральных округов — и для обновленной 500-рублевой купюры был выбран Северо-Кавказский. На лицевой стороне планируется поместить один из памятников Пятигорска, поскольку это административный центр СКФО. Изображение для оборотной стороны Центробанк предложил выбрать россиянам. В список попали гора Эльбрус, Дербентская крепость, Чегемские водопады, башенный комплекс Вовнушки, а также другие достопримечательности.

4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал голосовать за изображение квартала «Грозный-Сити» в чеченской столице: «"Грозный-Сити" — это не просто здание и не просто деловой центр. Он символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи мирной созидательной жизни». После этого ряд блогеров и правых Telegram-каналов призвали голосовать за изображение горы Эльбрус. Особенную активность проявил блогер Владислав Поздняков, основатель запрещенного в России экстремистского движения «Мужское государство».

10 октября господин Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». В итоге и Эльбрус, и «Грозный-Сити» вырвались в лидеры голосования, оставив другие варианты далеко позади. Так, 10 октября в 14:07 мск у Эльбруса было 703,4 тыс. голосов, у «Грозного-Сити» — 702,4 тыс. голосов. При этом сторонники обоих вариантов обвиняли в «накрутках» и своих оппонентов, и Центробанк. Дело в том, что первоначально ЦБ разрешил голосовать через почту, «Госуслуги», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако затем возможность проголосовать осталась только на «Госуслугах». Причины этого решения не объяснялись.

Голосование должно было завершиться 14 октября. В воскресном сообщении Центробанк заявил, что новые даты «будут объявлены дополнительно». Перечень символов сохранится, уточнили в ЦБ. Регулятор подчеркнул, что россиянам будут предложены новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий».

