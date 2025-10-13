На ремонт школы в деревне Токтайбеляк Марий Эл выделили 48,4 млн рублей

На капитальный ремонт здания Токтайбелякской общеобразовательной школы в Марий Эл выделили 48,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, внутреннего электроснабжения, а также монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения.

Работы планируется начать 1 марта 2026 года и завершить до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступает администрация района.

Влас Северин