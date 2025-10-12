В МИД РФ предупредили россиян о новых правилах въезда в Испанию

В МИД России предупредили, что с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила посещения Испании и других стран Шенгенской зоны. Для въезда и выезда из страны теперь используется биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — Entry/Exit System (EЕS), сообщили в пресс-службе министерства.

Эта система будет автоматически регистрировать всех туристов, не имеющих гражданства ЕС, при пересечении границ Шенгенской зоны. Граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные, отметили в пресс-релизе. Система начала работать в аэропорту Мадрида (Барахас). Позднее EЕS планируют внедрить и на других пунктах погранконтроля — воздушных, морских, наземных.

Европейские страны будут вводить новую систему контроля в течение шести месяцев. С 10 апреля 2026 года EES полностью заменит процедуру ручного проставления штампов в паспортах. Они будут заменены электронными записями в базе данных.