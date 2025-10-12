Мошенники вымогают деньги от имени Ярославской ТПП

Мошенники пишут от лица Торгово-промышленной палаты Ярославской области членам палаты с требованием оплатить организационный взнос. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской ТПП.

Письма приходят на электронную почту членов палаты. Сумма «взноса» составляет пять тыс. руб. В письме указан номер карты «финансового администратора», куда нужно перевести деньги. Ярославская торгово-промышленная палата призвала своих членов проявить бдительность и внимательно проверять корреспонденцию.

«Обращаем внимание, что вся информация от нас идет только с официальных адресов и по официальным банковским реквизитам ЯрТПП»,— предупредила ТПП.

Об участившихся случаях попыток мошенничества сообщает и Российская торгово-промышленная палата. Одна из схем также касается оплаты взносов.

«Проводятся рассылки писем организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся членами ряда палат системы ТПП, с просьбой произвести оплату "членских взносов" путем перевода денежных средств на отдельные банковские карты, с указанием номера счета», — говорится в письме за подписью вице-президента ТПП РФ Ильи Зубкова, направленном руководителям региональных палат.

Другая схема касается обмана самих работников ТПП, у которых мошенники пытаются получить коды от Госуслуг, обращаясь от имени руководителей. При этом злоумышленники используют искусственный интеллект.

Алла Чижова