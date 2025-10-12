13 октября в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер

В понедельник, 13 октября, на территории Татарстана ночью и днем пройдут небольшие и умеренные дожди, сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем прогреется до показателей от +8 до +13 градусов. Также синоптики предупреждают о сильном ветре порывами 15–17 м/с, который сохранится с вечера 12 октября до конца дня 13 октября.

В Казани ночью ожидается дождь при температуре от +6 до +8 градусов. Днем сохранится облачная погода с небольшим дождем, максимальная температура достигнет от +9 до +11 градусов. Ветер восточный и юго-восточный 6–11 м/с с порывами до 14–17 м/с.

Влас Северин