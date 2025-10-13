Торговая война вырабатывает туман

Экономисты не спешат оценивать реальные намерения США и Китая на новом этапе торгового противостояния. Несмотря на обилие взаимных обвинений, пока не вполне ясно, насколько далеко готовы зайти участники противостояния — опыт предыдущей эскалации свидетельствует о том, что стабильное сотрудничество критически важно для обеих сторон, напоминают в Trading Economics и ING.

Главный сюжет сейчас разворачивается вокруг поставок редкоземельных металлов. В конце прошлой недели Китай расширил перечень металлов, экспорт которых контролируется Минкоммерции страны (с 7 до 12), и ужесточил правила выдачи лицензий на их поставки. Напомним, похожие временные ограничения Пекин уже разворачивал в апреле — тогда отгрузки были фактически заблокированы на полтора месяца. Последствия оказались крайне чувствительными как для промышленности США (см. “Ъ” от 10 июня), так и для европейских заводов (см. “Ъ” от 3 октября). Опасения, что ситуация может повториться, безусловно, сохранялись, но снизить зависимость от Китая практически невозможно: страна доминирует на рынке редкоземельных металлов, покрывая более 90% мирового спроса.

Впрочем, сценарий, при котором экспорт таких металлов из КНР остановится на срок больше двух месяцев, сейчас выглядит маловероятным. По всей видимости, Китай рассчитывает главным образом на укрепление своих переговорных позиций: тарифное соглашение с США до сих пор не подписано, и его условия по-прежнему предмет торга.

Заградительные пошлины на китайские поставки, которые Дональд Трамп анонсировал в ответ на политику КНР, пока также не воспринимаются как реально принятое решение. Между тем на торговую статистику октября тревожное ожидание реализации такой угрозы вполне может повлиять. Если в конечном счете тариф для Китая все же будет повышен до 130%, события, вероятно, продолжат развиваться по сценарию весны 2025 года — тогда в американском импорте фиксировался самый заметный с пандемии COVID-19 спад (см. “Ъ” от 10 июня), и эти последствия «тарифной гонки» подтолкнули Вашингтон к заключению временного соглашения с Пекином на условиях китайских властей.

Кристина Боровикова