Тарифы за проезд на Московском скоростном диаметре проиндексируют 13 октября

С 13 октября изменятся цены на Московском скоростном диаметре (МСД). Стоимость проезда по каждому из девяти участков вырастет с 7 до 10 руб. либо с 63 до 90 руб. за проезд по всей дороге. О пересмотре цен предупреждал дептранс Москвы.

МСД — 68-километровая трасса, связывающая север, восток и юг города. Движение по основному ходу было открыто в сентябре 2022 года, с тех пор городские власти поэтапно вводят в строй новые участки. Южная часть МСД еще достраивается. Ежедневно диаметром пользуется более 400 тыс. автомобилистов.

Платный проезд на МСД власти ввели с 15 февраля 2025 года для регулирования трафика. Режим действует только в самые загруженные часы — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Сначала проезд по одному участку стоил 5 руб., с 1 июня — 7 руб.

В дептрансе Москвы напоминают, что для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд остается бесплатным. Автомобилистам рекомендуется оплачивать движение на портале msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на «Госуслугах», в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

Иван Тяжлов