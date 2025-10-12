ВС показал водителям добрый знак

Российские суды должны проверять схемы дислокации дорожных знаков, прежде чем наказать водителей за нарушения. Такое указание “Ъ” обнаружил в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС). Примером для судей всей страны стало дело водителя из Красноярского края, который выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен» и был лишен прав. Однако ВС обратил внимание на то, что знак не был указан в дорожных регламентах, и постановил пересмотреть дело. Опрошенные “Ъ” эксперты признают, что случаи дорожного «самоуправства» действительно встречаются, но указывают, что запрещающие знаки в большинстве случаев «стоят по делу», а водители должны соблюдать ПДД независимо от недочетов в технических документах.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Дело Бориса Гереги попало в обзор судебной практики ВС — это значит, что на него рекомендуется обращать внимание нижестоящим судьям. Мужчина 26 января 2024 года ехал по федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае и выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен». Годом ранее господин Герега уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, поэтому суд применил усиленное наказание за повторный выезд на встречку (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) и лишил его прав на 12 месяцев. Водитель обжаловал постановление в вышестоящих судах, но отменить решение удалось только в ВС. Там согласились с аргументом господина Гереги о том, что знака, в зоне которого был совершен обгон, не оказалось в проекте организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения (ПОДД) — один из оформляемых на участок дороги документов. Он содержит схему расстановки знаков, разметки, светофоров, тротуаров, переходов и других элементов инфраструктуры. ПОДДы разрабатывают и утверждают органы исполнительной власти по правилам, утвержденным приказом Минтранса №274. Существует также комплексная схема организации дорожного движения, которая разрабатывается для всего населенного пункта или города. Она тоже может включать схему расстановки указателей.

Верховный суд посчитал, что фактического нахождения знака на дороге недостаточно — судьям следует проверять еще и документацию на него. Нижестоящее решение суда в отношении Бориса Гереги было отменено и отправлено на пересмотр.

«Случаи, когда знака нет в ПОДДе, действительно встречаются,— пояснил “Ъ” член общественного совета минтранса Московской области, эксперт по организации дорожного движения Андрей Мухортиков.— Например, из проекта знак уже убрали, но физически демонтировать его не успели. Либо указатель установили в соответствии с техническим заданием по решению владельца дороги, а в суд этот документ не направили».

Юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева отмечает, что в регионах граждане нередко сами устанавливают ограничивающие указатели на дороге, «потому что считают, что так правильно».

Позиция ВС может защитить водителей от подобного самоуправства, считает она.

«Согласно ПДД, водитель обязан знать и соблюдать требования знаков,— подчеркивает основатель проекта "Подслушано у ДПС" Валентин Ильинов.— В большинстве случаев знаки все-таки стоят не просто так. Ими действительно обозначают какие-то опасные участки. А инспектор может и не знать, что знака нет на схеме дислокации, потому что доступа к проектам организации дорожного движения у него нет».

«В стране миллионы дорожных указателей, в организации движения что-то постоянно меняется, а единой системы, где бы все это отображалось, не существует,— добавляет Андрей Мухортиков.— Поэтому обеспечить абсолютный и идеальный порядок в этой области технически невозможно».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году в местах 37,7 тыс. ДТП были выявлены признаки нарушения требований к состоянию и обустройству дорог. В 17,6% таких локаций отсутствовали дорожные знаки. За 2025 год аналогичных данных еще не публиковалось.

Иван Буранов