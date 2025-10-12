Татарстан планирует удвоить экспорт халяльной продукции в 2025 году, доведя его объем до 30 млн долларов, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

В первые девять месяцев 2025 года экспорт халяльной продукции уже достиг 25 млн долларов, что близко к целевому показателю. Увеличение объема связано с ростом числа сертифицированных компаний и выходом на новые рынки.

В 2024 году экспорт халяльной продукции из Татарстана составил 14 млн долларов, а годом ранее — около 11 млн долларов. Рустем Гайнуллов отметил, что при создании новых производств в регионе сразу закладываются стандарты халяль, что помогает компаниям быстро адаптироваться к требованиям целевых рынков.

Влас Северин