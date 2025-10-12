«Хамас» представит свое видение послевоенного этапа в Газе на переговорах

Палестинское движение «Хамас» представит свое видение по управлению в секторе Газа после урегулирования конфликта с Израилем. Член политбюро группировки Мухаммед Назаль рассказал «РИА Новости», что «Хамас» представит свой вариант на следующем этапе непрямых переговоров.

«У нас, безусловно, есть свое видение, и мы сейчас готовимся представить его за столом переговоров после возобновления переговоров»,— сказал господин Назаль. По его словам, палестинское движение хочет, чтобы на время переходного периода Газой управлял независимый комитет технократов. После «Хамас» предлагает провести всеобщие выборы на территории анклава и Западного берега Иордана, чтобы избрать нового президента и законодательный совет. «Чтобы люди могли прийти к избирательным урнам и выбрать своих лидеров и представителей»,— добавил он.

10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня после соглашения между Израилем и «Хамасом». На первом этапе обе стороны согласились на обмен заложниками и передачу тел погибших, а также на вывод войск с части территории анклава. По плану президента США Дональда Трампа, по мирному урегулированию в Газе анклав должен перейти под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов.