Волейбольный клуб «Зенит-Казань» уступил «Белогорью» со счетом 1:3

Казанский волейбольный «Зенит» проиграл «Белогорью» в матче за третье место в «Финале четырех» Кубка Победы. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу белгородской команды (25:21, 25:23, 22:25, 25:16).

Групповой этап Кубка Победы завершился 27 сентября, и каждая команда провела по шесть матчей. В полуфинал вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места.

Следующий этап для казанского «Зенита» — старт в чемпионате России. Первый тур начнется 19 октября, казанская команда сыграет на выезде против московского «Динамо».

Влас Северин