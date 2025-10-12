На дорогах Самарской области в субботу задержаны 19 пьяных водителей
19 водителей с признаками опьянения задержаны сотрудниками ДПС на дорогах Самарской области 11 октября, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сутками ранее сотрудниками ГАИ было задержано только восемь пьяных водителей. По данным ГАИ, также 11 октября было зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек и двое погибли. Всего сотрудниками ГАИ 11 октября выявлено 432 нарушения ПДД (сутками ранее было выявлено 497 нарушений).