Штормовое предупреждение на Ставрополье продлится до 13 октября
Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлил штормовое предупреждение в регионе до 13 октября из-за ожидаемых ливней, гроз и порывов ветра до 23 м/с.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в течение суток 13 октября 2025 года местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром 20-23 м/с.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что грозы и ветер 20-25 м/с в крае ожидаются до 12 октября.