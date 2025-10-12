Штормовое предупреждение на Ставрополье продлится до 13 октября

Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлил штормовое предупреждение в регионе до 13 октября из-за ожидаемых ливней, гроз и порывов ветра до 23 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в течение суток 13 октября 2025 года местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром 20-23 м/с.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что грозы и ветер 20-25 м/с в крае ожидаются до 12 октября.

Валентина Любашенко