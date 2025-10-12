При стрельбе в Южной Каролине погибли 4 человека

По меньшей мере 4 человека погибли и 20 получили ранения в ходе стрельбы утром 12 октября в штате Южная Каролина. Неизвестный открыл стрельбу в баре Willie’s Bar and Grill на острове Святой Елены в округе Бьюфорт. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление офиса шерифа Бьюфорта.

Сообщается, что по меньшей мере четыре человека, получившие ранения, находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы. «Многие жертвы и свидетели побежали к расположенным поблизости заведениям и домам в поисках укрытий от выстрелов»,— рассказали в офисе шерифа. О нападавшем пока ничего не сообщается.

Яна Рождественская