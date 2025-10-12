Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Амкар» за тур до финиша чемпионата сохраняет за собой первое место

«Амкар-Пермь» в домашнем матче одержал крупную победу над «Акроном-2» из Тольятти. Счет в этом противостоянии был открыт на 34-й минуте после точного удара Эмиля Галлямова. На 45-й минуте Лев Толкачев удвоил преимущество. В концовке встречи Джамал Дибиргаджиев оформил окончательный результат. «Амкар» победил со счетом 3:0.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После 25 матчей пермский клуб занимает первое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 60 очков. В заключительном туре чемпионата 19 октября подопечные Ярослава Мочалова сыграют в Перми против «Динамо-Барнаул».