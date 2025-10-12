СКР выяснит обстоятельства разрушения моста в Оренбургской области

Следственное управление СКР по Оренбургской области организовало процессуальную проверку размещенной в СМИ и соцсетях региона информации о состоянии автомобильного моста через реку Чебенька в Сакмарском районе Оренбургской области. Проверка начата по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом в воскресенье сообщил информационный центр СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в интернете была размещена информация о нарушении прав жителей Сакмарского района Оренбургской области на качественную транспортную инфраструктуру. На протяжении длительного времени автомобильный мост через реку Чебенька, соединяющий села Первая Григорьевка и Вторая Григорьевка, длительное время находится в непригодном состоянии: конструкции и бетонные перекрытия разрушаются, на поверхности образовались многочисленные сквозные ямы, «это создает угрозу безопасности граждан при проезде транспортных средств, в том числе школьного автобуса, а также пешем передвижении». «Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — отмечают в ИЦ СКР.

Ранее, 10 октября, ГТРК «Оренбург» показала сюжет про опасный мост, сообщив, что проживающие в селах родители школьников направили в адрес региональных властей коллективное письмо, в котором сообщили, что боятся ездить по разрушающемуся мосту через реку Чебенька и особо переживают за жизни школьников, которые ежедневно проезжают через мост на школьном автобусе. Они отмечают, что идти пешком по мосту тоже страшно — дыры настолько велики, что в них проваливается нога. Однако власти отвечают, что ремонт моста запланирован только на 2028 год.

Андрей Васильев