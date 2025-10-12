Путин перед ужином в Таджикистане пошутил, что Рахмон морил его голодом

Во время неформальной прогулки 9 октября в Душанбе перед обедом с лидерами стран СНГ президент России Владимир Путин в шутливой манере обратился к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Президент отметил, что таджикский коллега «держит его на голодной пайке» с предыдущего вечера. «Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом?» — сказал Владимир Путин на кадрах, показанных телеканалом «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

В ответ Эмомали Рахмон заявил: «Завтра будем, все соберемся», имея в виду предстоящее общее событие и совместный обед. Эта реплика вызвала улыбки и смех не только у президента Таджикистана, но и у других присутствующих глав государств.

Заседание Совета глав государств СНГ прошло 10 октября в Душанбе. В саммите участвуют лидеры России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.