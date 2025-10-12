Нобелевский институт считает шпионаж причиной утечки данных о лауреате премии мира

Норвежский Нобелевский институт считает, что утечка данных о лауреате мира произошла из-за шпионажа. На победу бывшего депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Марии Корины Мачадо за несколько часов до оглашения результатов начали активно ставить деньги. Институт начал расследование инцидента.

«Для Нобелевского института шпионаж — обычное дело, мы постоянно с ним сталкиваемся. Поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности и стараемся от него защититься, но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию»,— сказал норвежскому изданию VG глава института Кристиан Берг Харпвикен. По его словам, данные не могли попасть в сеть по вине сотрудников. Они связываются с победителями так, «чтобы не оставить никаких следов».

В ночь на 10 октября ставки на платформе Polymarket на госпожу Мачадо выросли с 3,75% до 72,8% за два часа. Издание Finansavisen писало, что один из пользователей поставил $67,8 тыс. на то, что премия мира достанется ей. При этом он никогда не делал иных ставок на платформе. Другой пользователь поставил на победу Марии Мачадо $55,1 тыс.