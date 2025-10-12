В Ставрополе пенсионерка получила травму головы при падении из автобуса

В Ставрополе женщина 1953 г.р. получила травму головы, упав при попытке войти в автобус ПАЗ VECTOR, который тронулся до завершения посадки. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 октября около 13:15 на ул.Тухачевского. Водитель маршрутного автобуса начал движение, когда пассажирка еще не успела войти в салон. Женщина с травмами была доставлена в больницу.

За рулем находился житель города 1971 года рождения. За последние два года его восемь раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В момент происшествия мужчина был трезв.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства и степень ответственности участников.

Валентина Любашенко