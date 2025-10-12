Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, оштрафован на 5 тыс. руб. за отказ от медицинского освидетельствования перед концертом, сообщает «РИА Новости». Решение вынес мировой судья судебного участка №99 района Зюзино.

23 августа Гуф отказался пройти тест на наркотическое опьянение, что вызвало подозрения в употреблении запрещенных веществ. На основании этих подозрений составили протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП. На следующий день адвокат Гуфа Сергей Жорин отверг обвинения, утверждая, что его подзащитный не был в состоянии опьянения во время выступления. Жорин добавил, что перед концертом к Долматову подошли силовики с просьбой пройти освидетельствование, на что Гуф ответил, что готов сделать это после концерта.