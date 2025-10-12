Пермского журналиста и краеведа проводят в последний путь 14 октября

Вячеслав Дегтярников, известный пермский журналист и любитель истории, будет похоронен 14 октября. О дате прощания в соцсетях сообщили его родственники. Господин Дегтярников скончался в реанимации в минувшую субботу после продолжительной болезни.

Вячеслав Дегтярников много лет проработал в пермских СМИ: в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио», руководил радиостанцией «Эхо Перми» и занимал должность редактора новостной службы радио в медиагруппе «Магма», вел эфир на радио Sputnik Пермь. Также господин Дегтярников — автор ряда журналистских расследований и научно-популярных передач.