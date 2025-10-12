Песни подобрались по величию

Песни Мисси Эллиотт, Yeah Yeah Yeahs и Бейонсе признаны лучшими в XXI веке, по крайней мере, по версии редакторов журнала Rolling Stone. Издание составило список главных хитов последних 25 лет. Возглавляют рейтинг композиции Get Ur Freak On, Maps и Crazy in Love.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В десятку рейтинга Rolling Stone также вошли Seven Nation Army группы The White Stripes, All Too Well Тэйлор Свифт и Toxic Бритни Спирс. При этом хит Bad Romance Леди Гаги оказался за пределами первой двадцатки. Всего в рейтинге журнала Rolling Stone 250 лучших песен XXI века. Как заявляют его авторы, этот топ отражает трансформацию индустрии за последние десятилетия. При этом с выбором издания многие наверняка не согласятся, тем более актуален он в основном для американских слушателей, считает музыкальный критик Илья Легостаев: «Там есть артисты, конечно, со всего света, но все-таки, так или иначе, он адаптирован к рынку США и тому, что как прозвучало, какой эффект произвело. Бейонсе и Jay-Z, безусловно, из первой десятки песен и в России, потому что, если вспоминать минувшие 25 лет, то этот трек здесь звучал очень здорово. Seven Nation Army The White Stripes тоже абсолютно из этой серии. Toxic Бритни Спирс все "поколение MTV" очень хорошо помнит. Не уверен насчет Мисси Эллиотт. Все-таки для российского рынка это даже нишевая артистка. На втором месте там Yeah Yeah Yeahs, это арт-панк, причем, очень круто сделанный. Но не думаю, что здесь эта песня, опять же, была большим хитом.

Если говорить о возможном списке для российского рынка, то в нем обязательно было что-то от "Мумий Тролля" и Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Был бы какой-нибудь трек ДДТ, написанный уже в XXI веке, была бы группа "Винтаж", у которой тоже были очень громкие хиты и которая осталась в памяти достаточно надолго. Что касается зарубежных композиций, которые очень здорово прозвучали здесь, то какое-то место точно было бы у Beautiful Day U2. Исходя из современных взглядов нашей аудитории, иностранные и национальные треки в первой десятке заняли бы, пожалуй, четыре и шесть строчек соответственно».

Журнал Rolling Stone ежегодно выпускает музыкальные подборки. Например, среди них — топ лучших альбомов XXI века, который возглавил Lemonade Бритни Спирси, и список самых ярких рок-групп. В нем на первом месте — GreenDay. Впрочем, никаких строгих правил или критериев для составления таких рейтингов нет, рассказал “Ъ FM” бывший редактор Rolling Stone Russia Андрей Бухарин: «Это во многом субъективное мнение журналистов и редакторов, которое они каким-то образом пытаются скорректировать с объективной оценкой значимости артистов и песен, а с другой, они откликаются на какую-то актуальную повестку. Во многом, конечно, влияют чартовые позиции. Они работают по принципу "богатые становятся богаче, бедные — беднее". Премии Grammy влияют на бизнес, важно, кого они там признают лучшими в определенном году. Но подобный список Rolling Stone или Pitchfork не думаю, что на продажи влияет».

В рейтинге лучших песен нулевых по версии американского журнала Pitchfork первое место занимает B.O.B. группы Outcast. Композиция Мисси Эллиотт Get Ur Freak On, которая возглавила топ Rolling Stone, здесь на седьмой позиции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анхель Леонардо Боррего Карбонель